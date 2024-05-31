В администрации Минниханова прокомментировали работу сирены в Казани

В пресс-службе Раиса РТ Рустама Минниханова объяснили, что за сигнал тревоги сегодня прозвучал на предприятиях в столице Татарстана.

Отмечается, что для обеспечения безопасности людей на промышленных предприятиях республики отработан механизм действий в случае возникновения внештатных ситуаций.

«Звук сирены на производстве – это общепринятый сигнал «внимание всем», который означает необходимость эвакуации. Все сотрудники промышленных предприятий согласно технике безопасности проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринять в этой ситуации», – сообщается в пресс-службе.

Утром мы писали, что с 05:57 аэропорты в Татарстане приостановили полеты.