В аэропортах РТ врачи проверяют прилетевших из стран, где болеют вирусом Марбург

В регионе Кагера (Танзания) зафиксировано девять предполагаемых случаев заболевания, вызванного вирусом Марбург. По данным Всемирной организации здравоохранения, восемь из них закончились летальным исходом.

Между тем в аэропортах Казани и Нижнекамска, с начала года было проверено 444 самолета и более 65 тысяч пассажиров и членов экипажей. В ходе досмотра выявлен один человек с признаками инфекционного заболевания, однако, к счастью, врачи не подтвердили наличие инфекции.

Симптомы лихорадки Марбург включают головную боль, высокую температуру, боли в спине, диарею, рвоту с примесью крови, а на поздних стадиях – наружные кровотечения. Источником вируса считаются плодоядные летучие мыши, которые передают его людям. Заболевание также может распространяться между людьми при тесных контактах.

Власти и медицинские службы продолжают мониторинг ситуации, чтобы предотвратить возможное распространение вируса.