В казанском аэропорту в новогодние праздники почти в два раза вырос пассажиропоток

В Международном аэропорту «Казань» им. Тукая за новогодние каникулы пассажиропоток вырос на 47,4%, сообщает пресс-служба аэропорта.

Всего было обслужено 105 210 пассажира и выполнено 470 рейсов.

Больше всего пассажиров за этот период вылетело в Москву – 39 814 человек, следом идет Сочи – 8 456 человек, тройку лидеров по внутреннему туризму замыкает Краснодар – 2 172 человек.

На международных рейсах отмечен трехкратный прирост пассажиров. В новогодние праздники казанский аэропорт обслужил 26 718 пассажиров. Самыми популярными иностранными курортами у татарстанцев оказались Хургада – 5 203 и Шарм-эль-Шейх – 4 852 пассажира.