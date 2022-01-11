 В казанском аэропорту в новогодние праздники почти в два раза вырос пассажиропоток
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В казанском аэропорту в новогодние праздники почти в два раза вырос пассажиропоток

Всего в казанской воздушной гавани было обслужено 105 210 пассажира.

Республика
11 января 2022  11:24
Автор:
Николай Лукоянов

В Международном аэропорту «Казань» им. Тукая за новогодние каникулы пассажиропоток вырос на 47,4%, сообщает пресс-служба аэропорта.

Всего было обслужено 105 210 пассажира и выполнено 470 рейсов.

Больше всего пассажиров за этот период вылетело в Москву – 39 814 человек, следом идет Сочи – 8 456 человек, тройку лидеров по внутреннему туризму замыкает Краснодар – 2 172 человек.

На международных рейсах отмечен трехкратный прирост пассажиров. В новогодние праздники казанский аэропорт обслужил 26 718 пассажиров. Самыми популярными иностранными курортами у татарстанцев оказались Хургада – 5 203 и Шарм-эль-Шейх – 4 852 пассажира.

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