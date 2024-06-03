В аэропорту Казани временные ограничения были сняты

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Город
3 июня 2024  14:25
Автор:
Валерий Саидов

В аэропорту Казани временные ограничения на прием и отправку самолетов были сняты. Об этом сообщили из Росавиации.

«В 13:00 по московскому времени ограничения на работу аэропорта Казани были сняты. В период временных ограничений семь самолетов были направлены на запасные аэродромы», – говорится в сообщении.

Сегодня утром рейсы были перенаправлены на аэродромы в Ульяновске, Самаре, Чебоксарах, Уфе и Москве (Внуково).

С 11:29 аэропорт не принимал и не отправлял рейсы. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

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