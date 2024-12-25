В аэропорту Казани введены временные ограничения на рейсы

news_top_970_100
Город
25 декабря 2024  09:23

В Казанском аэропорту установлены временные ограничения на выполнение рейсов. Как сообщает Артем Кореняко, представитель Росавиации, авиагавань не осуществляет прием и отправку самолетов. Ограничения введены для обеспечения безопасности авиаперевозок. 

«Сегодня, 25 декабря, в интересах безопасности полетов гражданских воздушных судов, аэропорт временно приостановил все операции», — отметил Кореняко в своем Telegram-канале. 

Экипажи, авиадиспетчеры и специалисты аэропорта предпринимают все возможные меры, чтобы гарантировать безопасность полетов.

news_right_column_240_400
Новости
В Казахстане разбился авиалайнер Azerbaijan Airlines
Стала известна стоимость проезда по трассе Алексеевское — Альметьевск в РТ
Минниханов и Песошин наградили победителей конкурса «Руководитель года — 2024»
Легенда о любви, воплощенная в музыке
Казанский аэропорт снял временные ограничения на прием самолетов
В РТ планируют урегулировать развитие креативных индустрий
Новое культурное пространство объединило творческих людей Альметьевска
Солнцеворот наступает сегодня