В аэропорту Казани введены временные ограничения на рейсы

В Казанском аэропорту установлены временные ограничения на выполнение рейсов. Как сообщает Артем Кореняко, представитель Росавиации, авиагавань не осуществляет прием и отправку самолетов. Ограничения введены для обеспечения безопасности авиаперевозок.

«Сегодня, 25 декабря, в интересах безопасности полетов гражданских воздушных судов, аэропорт временно приостановил все операции», — отметил Кореняко в своем Telegram-канале.

Экипажи, авиадиспетчеры и специалисты аэропорта предпринимают все возможные меры, чтобы гарантировать безопасность полетов.