В аэропорту Казани ввели временные ограничения на вылет и прилет

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Город
10 июня 2024  09:23
Автор:
Эндже Гарафиева

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Казани с 08:02 введены временные ограничения на прием и отправку авиарейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

В настоящее время аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.

О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно. Режим ограничения полётов ориентировочно введён до 11:00, сообщили источники.

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