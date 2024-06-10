В аэропорту Казани ввели временные ограничения на вылет и прилет

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Казани с 08:02 введены временные ограничения на прием и отправку авиарейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.



В настоящее время аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.



О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно. Режим ограничения полётов ориентировочно введён до 11:00, сообщили источники.