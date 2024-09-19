В аэропорту Казани заявили об изменениях в работе на время саммита БРИКС

Казанский аэропорт предупредил быть внимательными к возможным изменениям в расписании рейсов в период с 21 по 25 октября 2024 года, когда запланирован саммит БРИКС.

Аэропорт заявил о возможных корректировках в расписании и рекомендует пассажирам уточнять информацию о своих рейсах у авиакомпаний, с которыми заключены договоры, либо через справочную службу аэропорта.

Также в связи с возможными изменениями, пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее чем за 2-3 часа до вылета своего рейса.

Связаться со справочной службой можно по телефонам +7(843) 267-88-07, +7(937) 617-91-99, через форму обратной связи на сайте https://www.kazan.aero/ или через чат-бот https://t.me/kznaerobot.