В аэропорту Казани заявили об изменениях в работе на время саммита БРИКС

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Город
19 сентября 2024  09:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский аэропорт предупредил быть внимательными к возможным изменениям в расписании рейсов в период с 21 по 25 октября 2024 года, когда запланирован саммит БРИКС.

Аэропорт заявил о возможных корректировках в расписании и рекомендует пассажирам уточнять информацию о своих рейсах у авиакомпаний, с которыми заключены договоры, либо через справочную службу аэропорта.

Также в связи с возможными изменениями, пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее чем за 2-3 часа до вылета своего рейса.

Связаться со справочной службой можно по телефонам +7(843) 267-88-07, +7(937) 617-91-99, через форму обратной связи на сайте https://www.kazan.aero/ или через чат-бот https://t.me/kznaerobot.

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