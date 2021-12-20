 В Агрызском районе рыбаки провалились под лед на снегоходе
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В Агрызском районе рыбаки провалились под лед на снегоходе

Мужчины выбрались из воды самостоятельно.

Истории
20 декабря 2021  14:23
Автор:
Роза Габитова

В Агрызском районе трое рыбаков провалились под лед Камы на снегоходе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение о том, что снегоход провалился в воду, поступило сегодня. На место происшествия выехали Спасатели Набережно-Челнинского ПСО и эвакуировали рыбаков 1974, 1984, 1963 года рождения.

Однако как оказалось, мужчины выбрались из воды самостоятельно и ожидали помощи спасателей. 

Причина провала неизвестна.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане трое рыбаков не могли выбраться с тонкого льда — один провалился в воду.

 

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