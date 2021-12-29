В Татарстане на 20 лет осудили мужчину, который ограбил и убил ветерана ВОВ

В Татарстане суд признал 31-летнего мужчину виновным в убийстве и ограблении 89-летней ветерана Великой Отечественной войны и ветерана труда, а также по статьям «заведомо ложный донос» и «препятствование осуществлению правосудия и предварительного расследования». Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий.

Следствие установило, что 17 сентября прошлого года в п.г.т. Аксубаево злоумышленник проник в дом к потерпевшей и стал требовать деньги. Похитив у потерпевшей 85 тыс. рублей, он задушил ее и ударил утюгом по голове, из-за чего пенсионерка скончалась на месте.

Преступник осужден на 20 лет лишения свободы.