В Аксубаево сотрудники техникума четыре месяца не получали зарплату

Прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в Аксубаевском техникуме универсальных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Как оказалось, с марта по июнь текущего года в учебном заведении не выплачивалась заработная плата 65 сотрудникам, общая сумма задолженности составила более 1,7 млн рублей.

Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений и возбудила административное дело по статье 5.27 КоАП РФ.

В результате вмешательства ведомства задолженность по зарплате была погашена в полном объеме. Материалы административного дела сейчас рассматриваются.