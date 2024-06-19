В Аксубаево сотрудники техникума четыре месяца не получали зарплату

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Республика
19 июня 2024  17:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в Аксубаевском техникуме универсальных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Как оказалось, с марта по июнь текущего года в учебном заведении не выплачивалась заработная плата 65 сотрудникам, общая сумма задолженности составила более 1,7 млн рублей.

Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений и возбудила административное дело по статье 5.27 КоАП РФ. 

В результате вмешательства ведомства задолженность по зарплате была погашена в полном объеме. Материалы административного дела сейчас рассматриваются.

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