В Алексеевском районе отец забирал у своей дочери пенсию по потере кормильца

В Алексеевском районе прокуратура требует вернуть пенсию по потере кормильца, которую отец забрал у своей дочери. В ведомство обратилась 41-летней тетя девочки, которая сообщила о нарушении прав её несовершеннолетней племянницы.

В ходе проверки выяснилось, что девочка получает пенсию по потере кормильца в связи с утратой матери. С декабря 2023 года она проживает с опекуном, который обеспечивает её полностью. Однако средства пенсии, которые должны поступать на имя девочки, использует её отец для личных нужд.

Прокурор района подал иск в суд с требованием вернуть все средства, незаконно использованные ответчиком. Дело находится на рассмотрении.