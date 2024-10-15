В Алексеевском районе отец забирал у своей дочери пенсию по потере кормильца

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Республика
15 октября 2024  13:01

В Алексеевском районе прокуратура требует вернуть пенсию по потере кормильца, которую отец забрал у своей дочери. В ведомство обратилась 41-летней тетя девочки, которая сообщила о нарушении прав её несовершеннолетней племянницы.

В ходе проверки выяснилось, что девочка получает пенсию по потере кормильца в связи с утратой матери. С декабря 2023 года она проживает с опекуном, который обеспечивает её полностью. Однако средства пенсии, которые должны поступать на имя девочки, использует её отец для личных нужд.

Прокурор района подал иск в суд с требованием вернуть все средства, незаконно использованные ответчиком. Дело находится на рассмотрении.

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