Семья бойца СВО теперь дожидается его в новой квартире. Многоквартирный дом был построен за счет средств «Алексеевскдорстроя». Этот дом не первый и не последний для работников предприятия. Один из них был сдан и заселен в прошлом году, другой в этом году, а еще два находятся в процессе строительства. Уникальность жилищной программы предприятия заключается в льготных условиях оплаты квадратных метров: каждые пять лет от 500 тыс. до 1 млн рублей списывается.
В Алексеевском районе РТ семья бойца СВО получила квартиру
Ключи от новых квартир в новом 24-квартирном доме получили семьи работников предприятия, в том числе и семья Алексея Булыгина, участвующего в СВО, об этом сообщила глава района Сергей Демидов в своем Telegram-канале.