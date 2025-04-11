В Альметьевске из водохранилища извлекли тело мужчины

news_top_970_100
Республика
11 апреля 2025  23:08

Спасательные службы оперативно отреагировали на сообщение очевидцев о обнаружении тела в Альметьевском водохранилище, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Подробности происшествия:
Место: акватория у ипподрома в Альметьевске
Пострадавший: мужчина в зимней верхней одежде (личность устанавливается)
Обстоятельства: тело обнаружено на поверхности воды в 6 метрах от берега

Действия служб:
✔ Спасатели ПСП Альметьевска оперативно извлекли тело
✔ Передано сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства
✔ Причины трагедии выясняются

На месте работали специалисты ГКУ «Поисково-спасательная служба РТ при МЧС Республики Татарстан». Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых экспертиз и проверок.

Напоминаем о необходимости соблюдения мер безопасности у водоемов, особенно в межсезонье.

news_right_column_240_400
Новости
В Альметьевске из водохранилища извлекли тело мужчины
Православные родительские субботы в 2025 году: дни поминовения усопших
В Германии простились с композитором Софией Губайдулиной
Казанцы вышли на маршрут здоровья
В Казани проходят «Рахлинские сезоны»
В Казани прошел старт масштабного чемпионата бизнес-кейсов для школьников
Как лошади лечат детский аутизм и ДЦП
Казанский «Пляж»: новое слово в туристической инфраструктуре республики