В Альметьевске из водохранилища извлекли тело мужчины

Спасательные службы оперативно отреагировали на сообщение очевидцев о обнаружении тела в Альметьевском водохранилище, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Подробности происшествия:

Место: акватория у ипподрома в Альметьевске

Пострадавший: мужчина в зимней верхней одежде (личность устанавливается)

Обстоятельства: тело обнаружено на поверхности воды в 6 метрах от берега

Действия служб:

✔ Спасатели ПСП Альметьевска оперативно извлекли тело

✔ Передано сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства

✔ Причины трагедии выясняются

На месте работали специалисты ГКУ «Поисково-спасательная служба РТ при МЧС Республики Татарстан». Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых экспертиз и проверок.

Напоминаем о необходимости соблюдения мер безопасности у водоемов, особенно в межсезонье.