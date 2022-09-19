В Альметьевске на пожаре в многоэтажке спасли двух человек

В Альметьевске произошел пожар в многоэтажном доме на улице Нефтяников, 17. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 16.21. На место происшествия выехали пожарные и обнаружили, что в квартире на третьем этаже горит стиральная машина. В 16.31 они локализовали открытое горения.

Самостоятельно покинули дом 7 человека, двух жителей спасли при помощи масок спасаемого.

Фото: © ГУ МЧС РФ по РТ

Площадь пожара составила один кв. метр. Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.