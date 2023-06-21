Вчера, 20 июня, в Альметьевске начались съемки новогодней комедии «Елки 10». Видеокадрами в своем Telegram-канале поделился глава района Тимур Нагуманов.

«Как вам такая движуха в городе? В Альметьевске сегодня почти Новый год. Скоро будет официальная информация о том, что это такое. Альметьевск опять зажигает», — написал он.

Съемки прошли возле общественного центра «Альмет». Для этого на площади нарядили елку и устроили настоящий снегопад.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанская дирекция «Время кино» поддержит фильм московского режиссера. Документальный фильм «Тысячеликая богиня» повествует о женской трансформации. Главная героиня, оказавшись в жизненном тупике, в течении года путешествует по 6 регионам России, встречается с 33 экспертами по саморазвитию, которые помогают ей выйти из кризиса.