 В Альметьевске начались съемки новогодней комедии «Елки 10»
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В Альметьевске начались съемки новогодней комедии «Елки 10»

Для этого на площади нарядили елку и устроили настоящий снегопад.

Республика
21 июня 2023  09:24
Автор:
Эдуард Салихов

Вчера, 20 июня, в Альметьевске начались съемки новогодней комедии «Елки 10». Видеокадрами в своем Telegram-канале поделился глава района Тимур Нагуманов.

«Как вам такая движуха в городе? В Альметьевске сегодня почти Новый год. Скоро будет официальная информация о том, что это такое. Альметьевск опять зажигает», — написал он.

Съемки прошли возле общественного центра «Альмет». Для этого на площади нарядили елку и устроили настоящий снегопад. 

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанская дирекция «Время кино» поддержит фильм московского режиссера. Документальный фильм «Тысячеликая богиня» повествует о женской трансформации. Главная героиня, оказавшись в жизненном тупике, в течении года путешествует по 6 регионам России, встречается с 33 экспертами по саморазвитию, которые помогают ей выйти из кризиса.

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