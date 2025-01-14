В Альметьевске объявлена угроза атаки беспилотников

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Республика
14 января 2025  10:15

В Альметьевске введен режим повышенной опасности в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В целях безопасности в промышленной зоне города развернуты специальные мероприятия по антитеррористической защите, как сообщили в Telegram-канале местной администрации.

«Объявлена угроза атаки беспилотниками. Рекомендуем находиться в подвалах и избегать окон. Укрытия готовы к приему граждан», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, сообщается, что все оперативные и экстренные службы находятся в состоянии полной готовности для реагирования на возможные угрозы.

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В Альметьевске объявлена угроза атаки беспилотников
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