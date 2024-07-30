В Альметьевске пройдет студенческий форум «Лига форум: лето»

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков рассказал о проведении студенческого образовательного форума «Лига форум: лето». Он должен пройти с 3 по 19 августа в Высшей школе нефти, одном из ведущих вузов Альметьевска.

Цель мероприятия – выявить молодых лидеров и научить их работать с наставниками.

Президент Лиги студентов РТ, исполнительный директор форума Шамиль Якупов добавил, что на мероприятие приглашены специалисты в областях искусства и культуры, IT-технологий и спорта. Развлекательную программу обеспечат известные музыканты.

Участие в форуме может принять любой в возрасте от 16 до 28 лет. Уже на сегодня подано более 2 тысяч заявок из 17 районов республики и девяти регионов России.

Предусмотрены три летние смены:

«Лига профессионалов» с 3 по 7 августа – для студентов колледжей, техникумов и училищ;

«Лига университетов» с 9 по 13 августа – для активистов и руководителей студенческого самоуправления вузов;

«Лига руководителей» с 15 по 19 августа – для руководителей студенческих объединений и молодёжных организаций Республики Татарстан и России.