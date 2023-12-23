В Альметьевске прошел капремонт молодежного центра «Фабрика»

В Альметьевске сегодня открылся молодежный центр «Фабрика» после капитального ремонта. Общая площадь центра составляет 1470,2 кв. метра.

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Республика
23 декабря 2023  19:46
Автор:
Владислав Косолапкин

В торжественной церемонии участвовали министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов, заместитель генерального директора по социальному развитию ПАО «Татнефть» Рустам Мухамадеев и другие гости. Реновация стала возможна благодаря победе Татарстана во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» Росмолодежи. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Президента РФ Владимира Путина.

Дамир Фаттахов, заместитель руководителя Росмолодежи, выразил свои пожелания участникам церемонии через видеообращение. Он пожелал, чтобы в «Фабрике"»всегда была жизнь, и чтобы молодежь могла мечтать и творить на благо своей родины.

По словам Фаттахова, в этом году в России будет открыто 67 молодежных центров. Он отметил, что миссия Росмолодежи заключается в создании среды для самореализации молодежи.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков отметил, что благодаря программе поддержки учреждений молодежной политики на федеральном и региональном уровнях в стране системно осуществляется поддержка. Объем федеральной субсидии составил 34,14 млн рублей, а из бюджета Республики Татарстан выделено 84,0 млн рублей, а также 70,0 млн рублей за счет спонсорских средств.

Молодежный центр «Фабрика» предоставляет различные пространства и возможности для молодежи, такие как большой зал широкого назначения Blackbox, креативная лаборатория (швейная), мини-типография, помещения для киберспорта, театральная студия, студия гончарного мастерства, студия звукозаписи, хореографическая студия и кафе-коворкинг.

Гости центра ознакомились со всеми возможностями, доступными для представителей молодежи, и приняли участие в биеннале, где была представлена дизайнерская одежда как креативный продукт.

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