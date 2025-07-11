В Альметьевске Рустам Минниханов встретился с федеральным замминистра

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Республика
11 июля 2025  15:16
Автор:
Елизавета Черкина

Во время крупной нефтяной конференции (Нефтяного саммита) в Альметьевске Раис Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с Александром Новаком, заместителем Представителя Правительства РФ Александром Новаком. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов поблагодарил Новака за участие в саммите и отметил, как важно развивать большие проекты в нефтехимической отрасли и энергетике. Главной темой разговора стали планы по развитию энергетики в Татарстане. Лидеры обсудили, как реализовать эти важные проекты.
 

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В Альметьевске Рустам Минниханов встретился с федеральным замминистра
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