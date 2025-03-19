В Альметьевске выявлена незаконная свалка строительных отходов

Инспекторы Юго-Восточного управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов на улице Первомайская в Альметьевске. Общая площадь загрязнения составила 366 квадратных метров.

По данным пресс-службы Минэкологии Татарстана, ущерб, нанесенный почве, был рассчитан и составил 306 тысяч рублей. В адрес собственника земельного участка направлена претензия с требованием устранить свалку в течение 30 дней и возместить причиненный ущерб.

Несанкционированные свалки строительных отходов являются одной из острых экологических проблем в регионе. Они не только загрязняют почву, но и могут негативно влиять на грунтовые воды и атмосферу, создавая угрозу для здоровья местных жителей.

Минэкологии Татарстана напоминает, что за нарушение природоохранного законодательства предусмотрена административная ответственность, включая значительные штрафы. Ведомство призывает граждан и организации соблюдать правила утилизации отходов и обращаться в специализированные компании для их вывоза и переработки.

Эксперты подчеркивают, что подобные случаи требуют не только оперативного реагирования, но и усиления профилактической работы, включая повышение экологической грамотности населения и контроль за использованием земельных участков.