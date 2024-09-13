В Альметьевске халатность коммунальщиков привела к травмированию ребёнка в коляске

В Альметьевске перед судом предстанет сотрудник коммунальной компании, по вине которого, как полагает следствие, серьезно пострадали два человека.

Трагедия произошла 15 марта 2024 года у дома по улице Аминова. С крыши 10-этажки рухнул пласт слежавшегося снега и льда, придавив молодую маму с коляской, в которой находился ее пятимесячный ребенок. Также в этот момент мимо проходил мужчина, который также получил травмы.

Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемый отвечал за содержание придомовой территории, в том числе за уборку снега и наледи с крыш. Однако, несмотря на обильные снегопады, он не обеспечил своевременную очистку кровли, что и привело к несчастному случаю.