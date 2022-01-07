В Альметьевском районе РТ в столкновении на «встречке» погибли двое человек

Сегодня, 7 января около на 283-м км трассы Казань – Оренбур произошло ДТП, в котором погибли двое. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Авария случилось около 20.20 у села Абдрахманово в Альметьевском районе Татарстана. По предварительным данным, «Лада» 13-й модели выехала на встречную полосу, где столкунлась с автомобилем «Митсубиси Паджеро». На месте от полученных травм скончались водитель и пассажир отечественной «легковушки».

«На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются», – сообщил Галиев. .