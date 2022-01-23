В Альметьевском районе в ДТП погибла школьница, 8 человек пострадали

В Альметьевском районе вечером 22 ноября произошло трагичное ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место также выехал командир ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Альметьевскому району Рамиль Сафаров, который прокомментировал случившееся.

«Водитель автомобиля Toyota 1982 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу движения, предназначенную для встречного направления, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai под управлением водителя 1982 года рождения», – рассказал он.

В результате ДТП на месте скончалась девушка 2006 года рождения. Еще восемь человек, включая водителя и пассажира Hyundai, а также пятерых пассажиров и водитель Toyota, госпитализировали с различными травмами.

В соцсетях появилась информация, что на место ДТП выехал мэр Альметьевска Тимур Нагуманов.