 В Альметьевском районе в ДТП погибла школьница, 8 человек пострадали
news_header_top_970_100

В Альметьевском районе в ДТП погибла школьница, 8 человек пострадали

Две иномарки столкнулись лоб в лоб.

Республика
23 января 2022  10:14
Автор:
Николай Лукоянов

В Альметьевском районе вечером 22 ноября произошло трагичное ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место также выехал командир ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Альметьевскому району Рамиль Сафаров, который прокомментировал случившееся.

«Водитель автомобиля Toyota 1982 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу движения, предназначенную для встречного направления, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai под управлением водителя 1982 года рождения», – рассказал он.

В результате ДТП на месте скончалась девушка 2006 года рождения. Еще восемь человек, включая водителя и пассажира Hyundai, а также пятерых пассажиров и водитель Toyota, госпитализировали с различными травмами.

В соцсетях появилась информация, что на место ДТП выехал мэр Альметьевска Тимур Нагуманов.

 

Новости
В Казани при лобовом столкновении двух легковушек пострадали трое детей
В Челнах водитель на час заблокировал дорогу скорой с больным ребенком
В Татарстане спасатели помогли пожилому рыбаку, которому стало плохо на льду
В Альметьевском районе в ДТП погибла школьница, 8 человек пострадали
Президент Татарстана рассказал об увеличении количества заболевших COVID-19
В Татарстане на 5% выросли цены на огурцы и помидоры
В Казани на улице Дубравной легковушка сбила 13-летнего ребенка
В Нижнекамске молодой человек поджег себе волосы и выпрыгнул с шестого этажа