В Альметьевском районе ввели карантин из-за бешенства животных

В Кинчучатовском сельском поселении Альметьевского района введен карантин после выявления случаев бешенства среди животных. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Очагом заболевания признана территория ООО «Кинчучат», где содержится крупный рогатый скот. Карантинная зона распространяется на 2 км вокруг очага. На этой территории запрещено лечение животных, их перемещение и перегруппировка, а также снятие шкур с туш. Въезд посторонним ограничен – доступ разрешен только обслуживающему персоналу и ветеринарным специалистам.

Под запрет также попали ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных. Вывоз скота разрешен только для убоя, при условии предварительной вакцинации не менее чем за 179 дней.

Карантинные меры будут действовать 60 дней после убоя последнего зараженного животного или уничтожения его трупа с проведением всех необходимых мероприятий.