В Альвидино стартовал VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн-2025»

21-22 июня 2025 года в деревне Альвидино Пестречинского района Татарстана проходит VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн-2025». Мероприятие приурочено к нескольким значимым событиям, включая 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Год защитника Отечества и 125-летие со дня рождения Героя Советского Союза Петра Гаврилова.

В рамках фестиваля запланированы реконструкции исторических сражений, среди которых эпизоды обороны Брестской крепости 1941 года, восстановление начала Великой Отечественной войны и бои весны 1945 года у стен Кенигсберга. Также будут организованы выставки, в том числе посвящённая Герою России Ивану Додосову.

Посетители смогут участвовать в мастер-классах, пострелять в тире с историческим оружием и принять участие в молодёжных арт-пространствах. Завершит программу концерт с участием Народного артиста России Олега Газманова.

Фестиваль организован при поддержке Правительства Республики Татарстан, Российского военно-исторического общества, благотворительного фонда «Татнефть» и движения «Движение первых». Основными организаторами выступают исполком Пестречинского района, общественная организация «Пестречинское землячество РТ» и военно-исторический клуб «Витязь» из Казани.

Фото: Фарит Муратов

В торжественной церемонии открытия фестиваля принял участие заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан и глава Пестречинского района РТ Раис Сулейманов. Мероприятие также посетил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Сергей Миронов, который поблагодарил реконструкторов за их вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне.