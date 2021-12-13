В Англии зафиксировали первый случай гибели из-за омикрона

Власти Великобритании зафиксировали первый случай смерти человека, вызванный новый штаммом коронавируса омикрон, передает ТАСС.

«К сожалению, уже подтверждено, что по крайней мере один пациент умер в результате заражения штаммом омикрон», – сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Принимая во внимание смертельный исход после инфицирования омикрон-штаммом, Борис Джонсон призвал жителей страны не откладывать прививку бустерной дозой вакцины и не считать, что это более мягкая версия вируса. Также он предположил, что данный вирус распространяется с большей скоростью. «Лучшее, что мы можем сделать, — это ревакцинироваться», — заключил он.

Ранее «Казанские Ведомости» сообщали о заражении штаммом «Омикрон» в России и протекании его в легкой форме.