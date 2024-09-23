В Апастово построено новое общежитие аграрного колледжа

В Апастово подходит к завершению строительство современного общежития для студентов местного аграрного колледжа. На данный момент Госстройнадзор Татарстана проводит тщательную проверку здания на соответствие всем нормам и требованиям.

Фото: © Госстройнадзор РТ

Трехэтажное кирпичное здание общей площадью более 1870 квадратных метров возведено всего за год. Внутри предусмотрены комфортабельные жилые комнаты, просторные кухни, уютные зоны отдыха, медицинский кабинет и помещения для самостоятельных занятий.

Особое внимание уделено созданию доступной среды, для студентов с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы и лифты. Территория общежития благоустроена и озеленена, предусмотрены спортивные и игровые площадки.