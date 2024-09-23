В Апастово построено новое общежитие аграрного колледжа

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Республика
23 сентября 2024  15:17
Автор:
Эндже Гарафиева

В Апастово подходит к завершению строительство современного общежития для студентов местного аграрного колледжа. На данный момент Госстройнадзор Татарстана проводит тщательную проверку здания на соответствие всем нормам и требованиям.

 Фото: © Госстройнадзор РТ

Трехэтажное кирпичное здание общей площадью более 1870 квадратных метров возведено всего за год. Внутри предусмотрены комфортабельные жилые комнаты, просторные кухни, уютные зоны отдыха, медицинский кабинет и помещения для самостоятельных занятий.

Особое внимание уделено созданию доступной среды, для студентов с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы и лифты. Территория общежития благоустроена и озеленена, предусмотрены спортивные и игровые площадки.

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В Апастово построено новое общежитие аграрного колледжа
В Апастово построено новое общежитие аграрного колледжа
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