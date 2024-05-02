В Арск и Кукмор на следующей неделе отправят дополнительные электрички 8 и 10 мая

Пассажиры железнодорожных линий в Казани смогут легко добраться до Арска и Кукмора на дополнительных поездах, введенных в майские праздники на следующей неделе.

Так, дополнительные поезда электричек появятся в среду, 8 мая, на рейсах из Казани в Кукмор. Отправление назначено на 14:58, а в обратную сторону в 17:55. Однако стоит учесть, что в этот день отменяется электричка до Арска в обе стороны.

В пятницу, 10 мая, в 08:21 поезд отправляется из Казани в Арск, обратно до Казани уезжает в 10:55. Электричка до Кукмора отменится.