В Арском районе Казанка подтопила грунтовую дорогу

В Татарстане река Казанка подтопила участок грунтовой дороги в селе Качелино Арского района из-за обильного снеготаяния. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Уровень воды над дорогой составляет 5 см, но движение транспорта не перекрыто, проезд возможен. Угрозы населению нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, эвакуация не требуется. Пешеходы могут перемещаться по мосту, расположенному в 20 метрах от дороги. В селе дежурит добровольная пожарная команда, также организованы объездные маршруты.