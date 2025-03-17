В Арском районе Казанка подтопила грунтовую дорогу

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Республика
17 марта 2025  11:36
Автор:
Владислав Косолапкин

В Татарстане река Казанка подтопила участок грунтовой дороги в селе Качелино Арского района из-за обильного снеготаяния. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Уровень воды над дорогой составляет 5 см, но движение транспорта не перекрыто, проезд возможен. Угрозы населению нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, эвакуация не требуется. Пешеходы могут перемещаться по мосту, расположенному в 20 метрах от дороги. В селе дежурит добровольная пожарная команда, также организованы объездные маршруты.

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