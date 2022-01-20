В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» вновь зажжется «Свет далекой звезды»

Завтра, 21 января в творческом пространстве Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» состоится второй показ спектакля «Свет далекой звезды» по мотивам жизни и творчества классика татарской литературы, лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая Хасана Туфана.

Режиссером постановки выступил заслуженный деятель искусств Татарстана, заслуженный артист России Рашид Загидуллин. Казанцам он известен как экс-главный режиссер Татарского Государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина. По его словам, в работе над спектаклем он выбрал жанр притчи. Именно такой способ художественного осмысления действительности в контексте общечеловеческих гуманистических ценностей позволяет раскрыть характер героя и обстоятельства, в которые он попадает, максимально полно.

Рашид Загидуллин также отметил, что постановка не биографична. Собирательный образ творцов, пострадавших от сталинских репрессий, подается через жизнь и творчество Хасана Туфана. Трагедия репрессированных вдвойне страшна, ведь в опалу попадали не только сами выдающиеся личности, страдали их семьи, близкие и друзья –­ практически все окружение.

Фото: © Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык»

Важен в спектакле и лирический мотив – любовь Хасана Туфана и его супруги, актрисы Луизы Салигаскаровой. Именно она пронесла на своих плечах все тяготы репрессий, пока ее муж находился в ГУЛАГе: оставшись без работы и своего жилья, она сдавала кровь, чтобы иметь возможность собрать посылку мужу.

Как напомнила сценарист, заведующая литературной частью Арт-резиденции Елена Крайнова, актриса скончалась, не дождавшись возвращения из лагерей Хасана Туфана. Узнав о ее личном подвиге, он с новой силой взялся за творчество и раскрылся как великолепный поэт-лирик.

Спектакль был впервые показан в конце прошлого год. Январский показ по-прежнему имеет статус премьеры, в следующий раз его можно будет увидеть только в феврале. Кроме того, в планах авторов – поставить в Арт-резиденции и татарскую версию этой постановки.