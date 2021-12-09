 В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани утилизируют 15 брошенных автомобилей
news_header_top_970_100

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани утилизируют 15 брошенных автомобилей

Если владельцы машин не объявятся, авто будут отправлены на спецстоянку.

Районы
9 декабря 2021  12:46
Автор:
Елена Молчанова

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах утилизируют 15 бесхозных автомобилей, среди которых есть иномарки «БМВ», «Мерседес» и «Тойота». Распоряжение об этом вышло в сборнике документов и правовых актов, опубликованном на сайте мэрии Казани.

Увозят. машины не сразу, перед этим на них размещают требование, чтобы авто переместили на другое место. Если в течение трех дней владелец не находится, машину передают в отделение внутренних дел, где выясняют собственника ТС. Если владелец не находится, автомобиль увозят на спецстоянку. 

Ранее «КВ» сообщали об утилизации машин в Кировском и Московском районах. 

Новости
В Казани с начала 2022 года новые парковки заработают на 11 улицах
Прокурор запросил семь лет колонии для челнинской учительницы, изрезавшей бывшего возлюбленного ножом
В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани утилизируют 15 брошенных автомобилей
В Казани будут снесены девять самовольно установленных объектов
В Казани пассажирка автобуса № 60 травмировалась, упав в салоне
В Татарстане число заразившихся с начала пандемии превысило 40 тыс. человек
В Казани на здании Речного техникума установят мемориальную доску Михаилу Девятаеву
В Казани высадили из общественного транспорта 53 человека без QR-кодов