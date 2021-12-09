В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани утилизируют 15 брошенных автомобилей

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах утилизируют 15 бесхозных автомобилей, среди которых есть иномарки «БМВ», «Мерседес» и «Тойота». Распоряжение об этом вышло в сборнике документов и правовых актов, опубликованном на сайте мэрии Казани.

Увозят. машины не сразу, перед этим на них размещают требование, чтобы авто переместили на другое место. Если в течение трех дней владелец не находится, машину передают в отделение внутренних дел, где выясняют собственника ТС. Если владелец не находится, автомобиль увозят на спецстоянку.

Ранее «КВ» сообщали об утилизации машин в Кировском и Московском районах.