В Авиастроительном районе Казани на сутки отключат воду

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Город
24 апреля 2025  08:22

24 апреля с 9:00 до 25 апреля 9:00 в Авиастроительном районе Казани временно прекратится водоснабжение. Это связано с работами по подключению нового водопровода, замене запорной арматуры и пожарных гидрантов.

Отключение затронет жителей улиц Годовикова, Дементьева, Циолковского, Чайковского (кроме дома №19), а также часть поселка Сухая Река. Полностью без воды останутся поселки Новое Караваево и Северный, а также 14 садоводческих обществ.

Для обеспечения жителей водой будут работать автоцистерны. Заявки на доставку воды принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.

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