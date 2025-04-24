В Авиастроительном районе Казани на сутки отключат воду

24 апреля с 9:00 до 25 апреля 9:00 в Авиастроительном районе Казани временно прекратится водоснабжение. Это связано с работами по подключению нового водопровода, замене запорной арматуры и пожарных гидрантов.

Отключение затронет жителей улиц Годовикова, Дементьева, Циолковского, Чайковского (кроме дома №19), а также часть поселка Сухая Река. Полностью без воды останутся поселки Новое Караваево и Северный, а также 14 садоводческих обществ.

Для обеспечения жителей водой будут работать автоцистерны. Заявки на доставку воды принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.