В Авиастроительном районе Казани ограничат движение из-за строительства водопровода

В связи со строительством кольцующего водопровода в Авиастроительном районе Казани с 22 июля по 31 августа будут поэтапно ограничены движение транспорта по ряду улиц.

22-31 июля: Полное перекрытие проезжей части на улице 2-й Шатурской вблизи дома №59.

1-10 августа: Частичное ограничение движения на улице Читинской, на участке от дома №11 до дома №25.

11-20 августа: Частичное перекрытие проезжей части на улице Читинской в районе дома №25 и на улице Айдарова вблизи дома №114.

Комитет внешнего благоустройства Казани просит водителей заранее планировать свои маршруты и учитывать данные ограничения.