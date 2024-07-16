В Авиастроительном районе Казани ограничат движение из-за строительства водопровода

news_top_970_100
Город
16 июля 2024  13:56
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи со строительством кольцующего водопровода в Авиастроительном районе Казани с 22 июля по 31 августа будут поэтапно ограничены движение транспорта по ряду улиц.

22-31 июля: Полное перекрытие проезжей части на улице 2-й Шатурской вблизи дома №59.
1-10 августа: Частичное ограничение движения на улице Читинской, на участке от дома №11 до дома №25.
11-20 августа: Частичное перекрытие проезжей части на улице Читинской в районе дома №25 и на улице Айдарова вблизи дома №114.

Комитет внешнего благоустройства Казани просит водителей заранее планировать свои маршруты и учитывать данные ограничения.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане по нацпроекту «Демография» построили свыше 50 спортивных объектов
В Казани сорок человек пострадали в ДТП с участием мотоциклов
В Авиастроительном районе Казани ограничат движение из-за строительства водопровода
Хуснуллин: Обход Набережных Челнов по трассе М-12 откроют до конца года
В Татарстане некоторые автомобили не прошли проверку на экологичность
В Казани рассказали о самочувствии последнего пациента с диагнозом ботулизм
Бизнес на ирисках и конфеты из сыра с креветкой: как прошел гастрофестиваль «Вкусная Казань»
Бизнес на ирисках и конфеты из сыра с креветкой: как прошел гастрофестиваль «Вкусная Казань»
Блогер-священник ответит в Казани на вечные вопросы бытия