В Азино задержали квартирного вора

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Город
20 мая 2024  10:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Правоохранители задержали мужчину, который обокрал жителей казанской многоэтажки в районе Азино.

По информации «Татар-информа», сперва преступник проник в квартиру местной жительницы, которая забыла закрыть входную дверь. В этот момент она находилась дома, услышала шорох в прихожей и пыталась задержать воришку. Однако он успел убежать вместе с ворованными вещами. После этого мужчина напал на другого жителя дома в подъезде и похитил телефон.

В общей сложности, украденные вещи оцениваются в 50 тысяч рублей. Экипаж патрульной службы задержал преступника в баре недалеко от места происшествия. 

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