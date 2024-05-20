В Азино задержали квартирного вора

Правоохранители задержали мужчину, который обокрал жителей казанской многоэтажки в районе Азино.

По информации «Татар-информа», сперва преступник проник в квартиру местной жительницы, которая забыла закрыть входную дверь. В этот момент она находилась дома, услышала шорох в прихожей и пыталась задержать воришку. Однако он успел убежать вместе с ворованными вещами. После этого мужчина напал на другого жителя дома в подъезде и похитил телефон.

В общей сложности, украденные вещи оцениваются в 50 тысяч рублей. Экипаж патрульной службы задержал преступника в баре недалеко от места происшествия.