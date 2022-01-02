«Пугало огородное»: в Бавлах построили одну из самых крупных снежных фигур барса в Татарстане

В Бавлах построили одну из самых крупных снежных фигур барса в Татарстане. Высота скульптуры составляет 5,5 метров. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил создатель фигуры и бывший начальник отдела градостроительства и архитектуры города Бавлы Айдар Валиев.

«Барс вырезался 10 дней по 15 часов» , — рассказал Валиев.

Однако не всем понравилась снежная скульптура.

«Жуть какая. Хотели сделать символ Татарстана, а сделал пугало огородное», «Не нравится», «Какой ужас», — пишут пользователи в социальных сетях.