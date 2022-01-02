 «Пугало огородное»: в Бавлах построили одну из самых крупных снежных фигур барса в Татарстане
news_header_top_970_100

«Пугало огородное»: в Бавлах построили одну из самых крупных снежных фигур барса в Татарстане

Высота скульптуры составляет 5,5 метров.

Истории
2 января 2022  12:56
Автор:
Эдуард Салихов

В Бавлах построили одну из самых крупных снежных фигур барса в Татарстане. Высота скульптуры составляет 5,5 метров. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил создатель фигуры и бывший начальник отдела градостроительства и архитектуры города Бавлы Айдар Валиев.

«Барс вырезался 10 дней по 15 часов» , — рассказал Валиев. 

Однако не всем понравилась снежная скульптура.

«Жуть какая. Хотели сделать символ Татарстана, а сделал пугало огородное», «Не нравится», «Какой ужас», — пишут пользователи в социальных сетях. 

Новости
В Казани водитель такси врезался в отбойник
ТАСС: из СКР уволен следователь Рустам Габдулин, расследовавший дело о крушении «Булгарии»
В последний день 2021 года в Нижнекамске пропал 42-летний мужчина
«Пугало огородное»: в Бавлах построили одну из самых крупных снежных фигур барса в Татарстане
В Казани за прошедшие сутки задержали 23 нетрезвых водителя
Продавец писем Деда Мороза и помощник Снегурочки: как заработать в новогодние праздники 
Продавец писем Деда Мороза и помощник Снегурочки: как заработать в новогодние праздники 
В Татарстане за сутки ковидом заразились 97 человек
В Казани на уборку улиц вышли 376 рабочих и 313 единиц техники