 В Бельгии произошел политический скандал из-за вице-мэра Казани Евгении Лодвиговой
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В Бельгии произошел политический скандал из-за вице-мэра Казани Евгении Лодвиговой

Министр по внешним коммуникациям Брюссельского региона и министр иностранных дел Бельгии подали в отставку.

Россия/Мир
22 июня 2023  20:00
Автор:
Роза Габитова

В Бельгии произошел политический скандал из-за того, что на Брюссельский городской саммит пригласили делегации из Ирана и России, включая вице-мэра столицы Татарстана Евгению Лодвигову. Об этом сообщают «Вести. Татарстан».

Сами организаторы саммита не видят проблемы в присутствии России на форуме. Они подчеркивают, что ОГМВ не связана с политикой, а занимается обменом практиками и целеустремленным развитием городов для блага их жителей. 

По словам Лодвиговой, уже несколько лет ключевой инициативой европейского отделения объединения касается не развитие собственных городов, а исключение из Евразийского союза — Сухума, Донецка, Севастополя, Тирасполя и Комрата. Задача Казани отстоять границы, поэтому декларации блокируются с помощью друзей из Африки, Азиатского и Ближневосточного отделений. Это стало основной причиной скандала.

В результате министр по внешним коммуникациям Брюссельского региона и министр иностранных дел Бельгии подали в отставку. Оргкомитет ОГМВ уже готовится к новому саммиту в Турции.

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