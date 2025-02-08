В Белгороде произошло ДТП с участием скорой, двое погибли

В Белгороде возбуждено уголовное дело по факту трагического ДТП, произошедшего в центре города. В результате столкновения BMW X7, проехавшего на красный свет, и автомобиля скорой помощи погибли два фельдшера. Еще четверо участников аварии, включая водителей обеих машин и двух пассажиров BMW, получили травмы и госпитализированы.

ДТП произошло в ночь на пятницу на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова. Погибшие фельдшеры – Ольга Любимова, 38 лет, и Марина Паровышник, 45 лет. У Любимовой осталась дочь, у Паровышник – двое сыновей.

Прокуратура Белгорода взяла расследование уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, на особый контроль.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, отметив их преданность профессии и служение людям. "Вся их жизнь – бесконечная преданность выбранному делу, служение людям… Они всегда будут для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости", - написал он в социальных сетях.