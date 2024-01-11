В Билярске открыли доску почета Героя России Расима Баксикова

Торжественное мероприятие прошло на малой родине Героя России, а сама доска была установлена на здании подросткового клуба «Юнармеец», куда в прошлом ходил и юный Расим Баксиков.

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Республика
11 января 2024  08:43
Автор:
Владислав Косолапкин

В церемонии, помимо героя, приняли участие депутат Госдумы Айдар Метшин и глава Алексеевского района Сергей Демидов. Доску открыл наставник Расима Баксикова, директор клуба «Юнармеец» Андрей Чугуров.

«Именно здесь герой получил зачатки своей воинской доблести. Расим Баксиков первый Герой России в Алексеевском районе. Здесь присутствуют дети, которые сейчас посещают подростковый клуб, надеемся, что история героя будет для всех вас ориентиром на жизненном пути», - прокомментировал Сергей Демидов.

«Нет слов, чтобы выразить те чувства, которые я сейчас испытываю. Большое спасибо за признание заслуг. Все те, кто сейчас находится в зоне СВО тоже герои. Они достойно сражаются, защищая Родину. Желаю им вернуться домой живыми и здоровыми», - высказался Расим Баксиков.

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