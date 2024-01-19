В ближайшие три дня поездки лучше отложить

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция просит автомобилистов садиться за руль только в случае крайней необходимости.

Существенное ухудшение погоды синоптики прогнозируют с сегодняшнего утра. При прохождении атмосферного фронта, начиная с западных районов республики, снова будет идти мокрый снег, местами сильный. Ожидаются метели и сильный порывистый ветер местами до 24 м/с, сообщил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин в ходе вчерашней пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

В субботу, 20 января, очередной циклон принесет сильные осадки в виде мокрого снега и метели, а в воскресенье с отходом циклона на северо-восток ночью еще сохранятся сильные осадки и метели, днем интенсивность осадков уменьшится, прогнозируется небольшой, местами умеренный снег.

По прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан, в период с 19 по 21 января выпадет 25 - 35 мм осадков, что составит 60 - 70% от месячной нормы. Все это, по словам Айрата Самигуллина, станет причиной сильных заторов на дорогах. Он привел печальную статистику происшествий на дорогах во время недавних снегопадов, когда в ДТП погибли 8 человек.

Анализ показал, что только в одном случае сказался небольшой опыт вождения, в остальных - повлияли неблагоприятные погодные условия.

Так, 15 января в Аксубаевском районе молодой человек с водительским стажем 1 год 10 месяцев не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. Водитель и пассажир скончались.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Алексеевском районе. Здесь водитель автомобиля Hyundai сначала по касательной столкнулся с грузовиком, а потом произошло лобовое столкновение с другим авто. Водитель Hyundai скончался на месте.

На трассе в Мамадышском районе возле деревни Нижние Яки произошла авария, участниками которой стали сразу 10 машин. В результате массового столкновения возникла пробка. В течение часа движение на трассе правоохранителям удалось восстановить. Но происшествия могло не случиться, если бы участники дорожного движения адекватно оценивали погодные и дорожные условия.

Самигуллин отметил, что в Казани, к примеру, в непогоду смертельных ДТП не было, поскольку скорости в городе относительно небольшие, чего нельзя сказать про трассы.

17 января в ДТП погибли два человека, еще четыре получили различные травмы. Произошло это в Тукаевском районе. Причина - выезд на встречку.

Всего же с начала года в Татарстане произошло 155 ДТП, в которых погибло уже 17 человек.

Спикер напомнил татарстанцам, что к сотрудникам Госавтоинспекции можно обращаться не только в случае возникновения ДТП. Каждый водитель может рассчитывать на помощь, оказавшись в сложной ситуации на дороге. Это может быть съезд с обочины, поломка автомобиля и так далее. Сотрудники Госавтоинспекции отогревают замерзших водителей и пассажиров в своих автомобилях, снабжают их продовольственным пайком, могут обеспечить бензином, вызвать технику, чтобы помочь выбраться из снежного плена. Для этого необходимо позвонить по номеру экстренных служб 112 или по телефонам: 8 (843) 533-38-88 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), 8 (843) 291-91-91 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).

Айрат Самигуллин напомнил водителям, что, выезжая на трассу в непогоду, необходимо проверить исправность машины, уровень масла, тормозной жидкости, бензина, а также взять с собой запас теплых вещей. Но лучше всего без острой необходимости вообще не садиться за руль личного автотранспорта.

Кстати, все детские мероприятия, требующие перевозки детей, в эти дни отменяются.