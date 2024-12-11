В больницах Татарстана завершили переход на электронные медицинские карты

news_top_970_100
Республика
11 декабря 2024  14:10

Государственные лечебные учреждения Татарстана с декабря этого года начали внедрение электронных медицинских карт. 

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Татарстана, медучреждения уже активно используют новые карты, а вся документация теперь обрабатывается с помощью платформы «Электронное здравоохранение».  

На данный момент ведется работа по оптимизации системы, однако ключевые изменения уже реализованы. 

В 2024 году в татарстанских больницах было оформлено более 50 миллионов структурированных электронных документов.

Согласно данным Минздрава России, все шесть основных показателей национального проекта «Здравоохранение» по созданию единого цифрового контура в Татарстане за 2024 год были успешно выполнены в установленные сроки и согласно утвержденным планам. Республика также успешно интегрировала свою региональную информационную систему с общероссийской.

news_right_column_240_400
Новости
Где и когда в Казани откроют новогодние елки
Штрафы за вырубку елей в Набережных Челнах в преддверии Нового года
Мэр Набережных Челнов организует круглосуточную уборку снега в городе
Подготовили новогоднюю программу для людей с ОВЗ в Казани
Искандер Гиниятуллин призвал ускориться с установкой датчиков газа
В Казани провели капремонт в 179 домах за почти 3 млрд рублей
Главная казанская елка у центра семьи «Казан» откроется после 20 декабря
Мэр Набережных Челнов сообщил о двух новых назначениях в городе