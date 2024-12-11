В больницах Татарстана завершили переход на электронные медицинские карты

Государственные лечебные учреждения Татарстана с декабря этого года начали внедрение электронных медицинских карт.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Татарстана, медучреждения уже активно используют новые карты, а вся документация теперь обрабатывается с помощью платформы «Электронное здравоохранение».

На данный момент ведется работа по оптимизации системы, однако ключевые изменения уже реализованы.

В 2024 году в татарстанских больницах было оформлено более 50 миллионов структурированных электронных документов.

Согласно данным Минздрава России, все шесть основных показателей национального проекта «Здравоохранение» по созданию единого цифрового контура в Татарстане за 2024 год были успешно выполнены в установленные сроки и согласно утвержденным планам. Республика также успешно интегрировала свою региональную информационную систему с общероссийской.