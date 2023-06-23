В больнице Челнов зафиксировали первый случай клещевого энцефалита в этом году

В Набережно-Челнинской инфекционной больнице зафиксировали первый случай клещевого энцефалита в этом году. Об этом сообщает пресс-служба больницы автограда.

«За последние годы это первый случай, зафиксированный среди детей в НЧИБ», — говорится в сообщение.

Жертвой клеща стала девочка 5 лет. Ее насекомое укусило в Муслюмовском районе. Укус в область наружного угла глаза повысил риск заражения энцефалитом.

Ребенок поступила в больницу с жалобами на головную боль, высокую температуру, рвоту и боли в животе. После проведения спинномозговой пункции был подтвержден диагноз «клещевой энцефалит, менингеальная форма».

Своевременное обращение за медицинской помощью помогло избежать серьезных последствий, ребенок был выписан домой на амбулаторное наблюдение.