 В больнице Челнов зафиксировали первый случай клещевого энцефалита в этом году
news_header_top_970_100

В больнице Челнов зафиксировали первый случай клещевого энцефалита в этом году

Жертвой клеща стала девочка 5 лет.

Республика
23 июня 2023  12:35
Автор:
Роза Габитова

В Набережно-Челнинской инфекционной больнице зафиксировали первый случай клещевого энцефалита в этом году. Об этом сообщает пресс-служба больницы автограда. 

«За последние годы это первый случай, зафиксированный среди детей в НЧИБ», — говорится в сообщение.

Жертвой клеща стала девочка 5 лет. Ее насекомое укусило в Муслюмовском районе. Укус в область наружного угла глаза повысил риск заражения энцефалитом. 

Ребенок поступила в больницу с жалобами на головную боль, высокую температуру, рвоту и боли в животе. После проведения спинномозговой пункции был подтвержден диагноз «клещевой энцефалит, менингеальная форма». 

Своевременное обращение за медицинской помощью помогло избежать серьезных последствий, ребенок был выписан домой на амбулаторное наблюдение.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани впервые пройдет якутский народный праздник Ысыах
Полиция Татарстана перекрыла 24 канала поставок запрещенных накротических веществ
В Татарстане в девятый раз продлили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности лесов
В Татарстане с начала года из незаконного оборота изъяли более 230 кг наркотических средств
Раис Татарстана обсудил строительство дороги Шали — Бавлы с главой «Автодора»
В больнице Челнов зафиксировали первый случай клещевого энцефалита в этом году
В Мамадышском районе Татарстана стартовало строительство розария
Казанский «Рубин» покидает защитник Али Аднан