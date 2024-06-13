В Большом Зеленодольске завершат строительство дороги на 10 месяцев раньше

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Республика
13 июня 2024  09:56
Автор:
Эндже Гарафиева

5 млрд рублей будут направлены на строительство первой общегородской дороги в Большом Зеленодольске. Согласно планам, путепровод протяженностью в 6,6 км будет завершен на 10 месяцев раньше – в октябре 2024 года. Это ускорит освоение земельных участков, к которым ведет дорога.

Строительство ведут круглосуточно с использованием материалов, произведенных в Татарстане. Объект свяжет точки массовой жилой застройки Новой Туры и Осиново с трассой М7 и Казанью. Вдоль трассы планируется строительство жилья площадью 1 млн кв. м, производственных и общественно-деловых зданий, в том числе промышленного парка «Тура 2.0» и частной промплощадки «Большой Зеленодольск». 

Большой Зеленодольск – это первый в республике проект города-спутника, в который инвестируют не только застройщики, но и заемщик.

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