В Большом Зеленодольске завершат строительство дороги на 10 месяцев раньше

5 млрд рублей будут направлены на строительство первой общегородской дороги в Большом Зеленодольске. Согласно планам, путепровод протяженностью в 6,6 км будет завершен на 10 месяцев раньше – в октябре 2024 года. Это ускорит освоение земельных участков, к которым ведет дорога.

Строительство ведут круглосуточно с использованием материалов, произведенных в Татарстане. Объект свяжет точки массовой жилой застройки Новой Туры и Осиново с трассой М7 и Казанью. Вдоль трассы планируется строительство жилья площадью 1 млн кв. м, производственных и общественно-деловых зданий, в том числе промышленного парка «Тура 2.0» и частной промплощадки «Большой Зеленодольск».

Большой Зеленодольск – это первый в республике проект города-спутника, в который инвестируют не только застройщики, но и заемщик.