 В БСМП Челнов спасли мужчину, у которого скопился гной в позвоночнике и парализовало конечности
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В БСМП Челнов спасли мужчину, у которого скопился гной в позвоночнике и парализовало конечности

Паралич мог привести к инвалидности или смерти.

Республика
5 декабря 2022  16:11
Автор:
Ольга Ильина

В БСМП Набережных Челнов спасли 41-летнего пациента, у которого парализовало верхние и нижние конечности. Срочную операцию провел нейрохирург БСМП Ильфат Фатхутдинов, передают «Челнинские известия».

Медики выяснили, что в позвоночнике у пациента скопился гной, который сдавливал спинной мозг. Промедление операции могло привести к инвалидности и даже к смерти. Врачи очистили позвоночник от гноя и установили титановый протез на шейный отдел позвоночника, а затем зафиксировали все это пластиной.

Сейчас пациента ждет длительная реабилитация. Мужчина уже встал на ноги, и выполняет комплекс лечебной гимнастики.

 

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