В БСМП Челнов спасли мужчину, у которого скопился гной в позвоночнике и парализовало конечности

В БСМП Набережных Челнов спасли 41-летнего пациента, у которого парализовало верхние и нижние конечности. Срочную операцию провел нейрохирург БСМП Ильфат Фатхутдинов, передают «Челнинские известия».

Медики выяснили, что в позвоночнике у пациента скопился гной, который сдавливал спинной мозг. Промедление операции могло привести к инвалидности и даже к смерти. Врачи очистили позвоночник от гноя и установили титановый протез на шейный отдел позвоночника, а затем зафиксировали все это пластиной.

Сейчас пациента ждет длительная реабилитация. Мужчина уже встал на ноги, и выполняет комплекс лечебной гимнастики.