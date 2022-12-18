В БСМП Челнов ввели ограничения из-за распространения ОРВИ и гриппа

В Больнице скорой медицинской помощи Набережный Челнов ввели ограничительные меры из-за распространения ОРВИ и гриппа. Об этом сообщается в telegram-канале больницы.

Напомним, эпидемиологические ограничения начали действовать с 15 декабря во всех государственных лечебные учреждениях Татарстана. Об этом говорится в постановлении, подписанном главным государственным санитарным врачом по РТ Мариной Патяшиной.

Согласно документу, в больницах вводится масочный режим, родственники не могут посещать больных, а также проводится двукратная термометрия.

В БСМП продолжают оказывать помощь челнинцам и жителям 11 районов республики.