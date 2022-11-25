В БСМП Челнов ввели операции внутричерепных гематом новейшим методом

В БСМП Набережных Челнов ввели современный метод лечения внутричерепных гематом – через прокол в бедре. В России подобные операции выполняют в единичных медицинских центрах, подчеркнули в больнице.

Пожилому пациенту со скоплением крови между твердой мозговой оболочкой и мозгом врачи БСМП успешно провели эндоваскулярную эмболизацию средней мозговой артерии, то есть закупорили сосуды, которые питали гематому.

«У стенки гематомы появляются сосуды, оттуда вытекает кровь, она копится в этой капсуле и сдавливает мозговые ткани. Мы эмболизировали [закупорили] артерии, которые питают капсулу. С помощью микрокатетера через бедренную артерию мы попадаем в сосуды, питающие оболочку головного мозга, и ликвидировали поврежденные», - рассказал нейрохирург Данил Галимов.

Новейший метод позволяет проводить сложные операции без «открытия» черепа и с минимальными рисками для пациента.

Ранее «КВ» сообщали, что медики БСМП Набережных Челнов впервые в Татарстане смогли имплантировать через подключичную артерию аортальный клапан. Обычно имплантируемый клапан к месту установки доставляют через катетер, который вводят через бедренную артерию.