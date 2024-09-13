В Бугульме экс-директор театра обвиняется в афере с «мертвыми душами»

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Республика
13 сентября 2024  11:59
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратура Бугульмы выявила факт мошенничества в особо крупном размере, совершенного бывшим директором Бугульминского государственного русского драматического театра им. А.В. Баталова, об этом пишет пресс-служба республиканской прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что 62-летний мужчина, занимая пост директора театра, в период с июня 2020 года фиктивно устраивал на работу сотрудников. Эти «мертвые души» фактически не исполняли никаких обязанностей, однако получали заработную плату, которую бывший директор присваивал себе.

В результате махинаций Министерству культуры Республики Татарстан был причинен ущерб на сумму 250 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Ход расследования находится на контроле прокуратуры города.

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