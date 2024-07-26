В Бугульме из-за антисанитарии приостановлена работа пельменного цеха

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Республика
26 июля 2024  10:51
Автор:
Эндже Гарафиева

В Бугульме приостановлена работа пельменного цеха ИП Хлопцева из-за грубых нарушений санитарных норм. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, в ходе плановой проверки в помещении для разморозки мяса были обнаружены протечки кровли, трещины и отслоения на стенах.

Такие условия не соответствуют требованиям санитарии и могут привести к загрязнению продукции опасными бактериями и возбудителями инфекций.

В отношении ИП Хлопцева составлены протоколы об административном правонарушении. По решению суда деятельность цеха приостановлена на 90 суток до устранения нарушений. Управление Роспотребнадзора держит ситуацию на контроле.

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