В Бугульме из-за пожара в детском саду эвакуировали 71 ребенка, прокуратура начала проверку

Сегодня днем в бугульминском детском саду «Василек» загорелись оконная рама и подоконник на втором этаже. Возгорание на площади четырех «квадратов» потушили еще до приезда пожарных.

Также персонал детского сада – 19 человек организовал и провел эвакуацию 71 ребенка в здание детских игровых комнат «Страна сказок», расположенное в 30 метрах от дошкольного учреждения.

Погибших и пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить дознавателям Госпожнадзора, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

На место происшествия выезжал городской прокурор. По факту случившегося Бугульминская прокуратура организовала проверку, после которой надзорное ведомство оценит соблюдение требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.