 В Бугульме нашли преступника, напавшего на пенсионерку в подъезде
news_header_top_970_100

В Бугульме нашли преступника, напавшего на пенсионерку в подъезде

Мужчина ударил женщину молотком по голове и украл сумку.

Истории
20 декабря 2021  12:19
Автор:
Роза Габитова

В Бугульме установили личность преступника, который напал на пенсионерку в подъезде дома и обокрал ее. Об этом сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Бугульминскому району.

По данным ведомства, 49-летний мужчина подкрался к женщине сзади и ударил несколько раз молотком по голове. После чего украл сумку с вещами общей стоимостью в две тыс. рублей.

Пенсионерка попала в больницу с черепно-мозговой травмой. 

Преступника обнаружили с помощью опроса жителей и камер наблюдения. Им оказался уроженец Чистополя, который нигде не работал. В совершенном деянии он признался сам.

В настоящее время на мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой».

Новости
Рождественская ярмарка в Savin House
Лучшие коллекции молодых российских дизайнеров представили в Казани
Лучшие коллекции молодых российских дизайнеров представили в Казани
Казанцы заметили городской автобус, ехавший на трех колесах
Казанцев переселят из аварийного жилья на два года раньше – к 2023 году
В Казани пройдет Второй республиканский форум «МКМ: Молодежь Культура Менеджмент»
В Агрызском районе рыбаки провалились под лед на снегоходе
В Казани девушка ударила ножом гостя из-за конфликта с сожителем
«Упсала-цирк» и экскурсионный автобус: афиша праздничных мероприятий в парках Казани
«Упсала-цирк» и экскурсионный автобус: афиша праздничных мероприятий в парках Казани