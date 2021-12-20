В Бугульме нашли преступника, напавшего на пенсионерку в подъезде

В Бугульме установили личность преступника, который напал на пенсионерку в подъезде дома и обокрал ее. Об этом сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Бугульминскому району.

По данным ведомства, 49-летний мужчина подкрался к женщине сзади и ударил несколько раз молотком по голове. После чего украл сумку с вещами общей стоимостью в две тыс. рублей.

Пенсионерка попала в больницу с черепно-мозговой травмой.

Преступника обнаружили с помощью опроса жителей и камер наблюдения. Им оказался уроженец Чистополя, который нигде не работал. В совершенном деянии он признался сам.

В настоящее время на мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой».