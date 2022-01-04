 В Бугульме при пожаре в квартире погиб мужчина, трое пострадали
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В Бугульме при пожаре в квартире погиб мужчина, трое пострадали

Пожар произошел из-за горения мебели в квартире.

Республика
4 января 2022  14:21
Автор:
Ольга Ильина

В Бугульме по улице Гафиатуллина в квартире произошел пожар, из-за которого погиб мужчина и пострадали еще трое человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Сегодня, 4 января, спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома. В жилом помещении горела мебель, площадь горения – 15 квадратных метров. Пожарные, когда тушили пожар, обнаружили тело мужчины, вынесли и передали его медикам. Позже врачи констатировали его смерть.

Также из горящей квартиры спасатели вывели троих человек и предали так же медикам. Причины пожара устанавливаются.

Всего с 1 по 3 января в Татарстане произошли 28 пожаров, в которых погибли три человека, а сотрудники пожарной охраны спасли так же трое человек.

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